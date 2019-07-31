Фейгін припустив можливість обміну Сущенка



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Як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання

Адвокат Марк Фейгін вважає, що низка недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо можливого обміну журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

«Побував сьогодні в колонії у Романа Сущенка. У нього все нормально... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є», - сказав Фейгін.

Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері.

При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці - починаючи з 5 серпня на три місяці.

Раніше у Європарламенті закликали РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів.