У Європарламенті закликали РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів



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Росія нападає на свободу слова, і її дії проти журналістів піддаються різкій критиці, - Ворд

Сущенко є українським журналістом, якого незаконно затримали та ув'язнили в Росії з політичних мотивів на 12-річний термін, - євродепутат

Депутат Європарламенту від Британії Джулі Ворд закликала Росію звільнити всіх українських політичних в’язнів, зокрема, журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляється на сайті євродепутатки.

Ворд зазначила, що разом з іншими євродепутатами отримали відповідь від Романа Сущенка на відправлені раніше листи.

Вона наголосила, що Сущенко є українським журналістом, якого незаконно затримали та ув'язнили в Росії з політичних мотивів на 12-річний термін.

Ворд згадала й інших численних журналістів та активістів, таких як Олег Сенцов, що були затримані російською владою за їхню роботу.

«Очевидно, що Росія нападає на свободу слова, і її дії проти журналістів піддаються різкій критиці... Я приєднуюся до закликів до Росії звільнити всіх політичних в'язнів, які були затримані після анексії Криму. Ми не можемо жити в світі, де свобода слова і журналістика так явно ігноруються», - наголосила депутат.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка в місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України в Москві, що Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).