Адвокат: Мангеру все ж одягнули електронний браслет



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Владислав Мангер під час судового засідання Фото: Радіо Свобода

На Мангера покладено обов'язки не виїжджати за межі Херсона без дозволу слідчого, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і вдягнути браслет

На Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, вдягнули електронний браслет.

Про це заявив адвокат підозрюваного Дмитро Ільченко, пише Liga.net.

19 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що голові Херсонської облради Владиславу Мангеру не знайшли в Херсоні електронний браслет. Пізніше в цей день адвокат Мангера заявив, що інформація застаріла.

«Дійсно, 16 лютого браслета не було, але вже в неділю, 17 лютого, засіб вдягнули на Мангера», - заявив адвокат підозрюваного.

За словами адвоката, на його підзахисного наразі покладено обов'язки не виїжджати за межі Херсона без дозволу слідчого, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і вдягнути браслет.

Напередодні Генпрокуратурою України подано апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк

Нагадаємо, 11 лютого голові Херсонської обласної ради було повідомлено про підозру в організації вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактом нападу 31 липня 2018 року на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.