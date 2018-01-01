Адвокат родин Небесної сотні прогнозує, що судова реформа негативно вплине на справи Майдану

Павло Дикань вважає, що під розслідування справ Майдану «закладена міна»

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань в інтерв’ю «Главкому» розповів, як на розгляд справ Майдану вплине реформа судів: ліквідація районних і створення окружних судів, зокрема у столиці. «Сьогодні це ще ніяк не вплинуло, але під розслідування цим закладена міна. Згідно з українським законодавством: якщо маємо новий



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Фото: Главком Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань

Павло Дикань вважає, що під розслідування справ Майдану «закладена міна»

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань в інтерв’ю «Главкому» розповів, як на розгляд справ Майдану вплине реформа судів: ліквідація районних і створення окружних судів, зокрема у столиці.

«Сьогодні це ще ніяк не вплинуло, але під розслідування цим закладена міна. Згідно з українським законодавством: якщо маємо новий склад суду, то він має починати розгляд будь-якої справи знову. Це стосується не лише справ Майдану, а будь-яких», - заявив адвокат.

За його словами, в цивільному, господарському, адміністративному законодавстві справи рідко тягнуться роками, а для кримінального – це звичайне явище.

«Наприклад, справа, яка розглядається в Святошинському районному суді міста Києва щодо обвинувачення співробітників «Беркута» у терористичній діяльності, у вбивствах розглядається вже три роки. Опитано дуже багато людей, є багато матеріалів. Обвинувачені знаходяться під вартою. Ми говоримо про співробітників «Беркута», які знаходяться під судом. Це Морозкін, Зінченко, Тамтура, Янишевський і Малінченко. Кожних два місяці має продовжуватися запобіжний захід у вигляді арешту підозрюваним. Щоразу захисники кажуть: «Вони ж три роки сидять. А за законом Савченко - це шість. Так, може, вже занадто? Можливо, вони будуть визнані невинним, тому потрібно їх звільнити!», - додав Дикань.

«Уявіть собі: новий голова суду вивішує на дверях оголошення «Попередній суд припиняє свої повноваження», тоді все має починатися спочатку. В такому разі від моменту припинення суду і до моменту першого судового засідання в новому суді пройде більше двох місяців. Тоді підозрювані просто вийдуть на волю. Так законодавство у нас зроблене, що кожні два місяці має переглядатися запобіжний захід, навіть якщо люди обвинувачуються у найтяжчих злочинах», резюмував адвокат родин Небесної сотні.

Нагадаємо, Дикань також припускав, що справа Майдану затягнеться ще на роки.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкому»: Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила правоохоронна система