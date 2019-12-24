Адвокат Трампа назвав чотирьох послів США в Україні ставлениками Сороса



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Особистий адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані

На думку Джуліані, фінансист Сорос «контролює» експосла США у Києві Марі Йованович

Американський фінансист Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включаючи Марі Йованович, яка в травні 2019 року покинула свій пост на вимогу президента Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Таку думку висловив в опублікованому в понеділок інтерв'ю журналу New York особистий адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані.

На його думку, Сорос «контролює» Йованович.

«Всі чотири (американських) посла там (в Києві) були його (Сороса) ставлениками. І він користується послугами агентів ФБР», - стверджує адвокат Трампа, не надавши доказів своїм заявам.

Джуліані порадив не звинувачувати його в антисемітизмі за те, що він виступає проти відомого фінансиста.

«Він (Сорос) не підтримує Ізраїль і є ворогом Ізраїлю», - вважає адвокат Трампа.

Сорос, один з найбагатших людей в світі, є засновником і главою фонду Soros Fund Management. За даними журналу Forbes, його статки сягають майже $ 25 млрд. У лютому 2016 року телекомпанія СNN повідомила, що Сорос пожертвував $ 6 млн на президентську кампанію кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, суперниці Трампа.

Після перемоги останнього на виборах 2016 року Сорос назвав його прихильником диктатури і перетворення США в мафіозну державу.

Раніше Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади.

Також адвокат Трампа оприлюднив матеріали, які «накопав» в Україні.

Свідок та ексгенпрокурор Віктор Шокін, за словами адвоката Трампа, має докази, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma та Байденами.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

За словами Джуліані, документи показують, що Йованович «відмовляла у видачі віз свідкам, котрі могли довести корупцію Байдена і демократів». Документи нібито «чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами».

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.