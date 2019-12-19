Адвокат Фірташа заявив, що позичив $1 млн пов'язаному із Джуліані бізнесмену



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Лев Парнас і його дружина Світлана прибули у федеральний суд Манхеттена, Нью-Йорк, 2 грудня 2019 року Фото: Reuters

Ізенеґер заявив, що Лев і Світлана Парнаси попросили в нього 1 мільйон доларів позики в серпні 2019 року

Адвокат українського олігарха Дмитра Фірташа Ральф Ізенеґер підтвердив, що позичав 1 мільйон доларів американському бізнесмену українського походження Льву Парнасу та його дружині Світлані, якого пов'язують з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на коментар самого Ізенеґера.

«Гроші були суто моїми, і я їх позичав (Парнасам — ред.) від свого імені, а не за чиєюсь вказівкою або від імені своїх клієнтів чи когось іще», — сказав адвокаті Фірташа.

Ізенеґер також додав, що Лев і Світлана Парнаси попросили в нього 1 мільйон доларів позики в серпні 2019 року. Гроші поділили на п'ять виплат по 200 тисяч доларів, які подружжя має повернути до 2024 року.

Прокурори США, які нині ведуть розслідування проти Парнаса, стверджують, що він приховав від них цей грошовий переказ. Сам бізнесмен, який нині перебуває у Флориді під домашнім арештом на час розслідування, заперечує це.

Виплата викликає нові запитання про характер і про замовників роботи, яку виконував Парнас і його помічник Ігор Фруман. Деякі нюанси їхньої діяльності залишаються нез’ясованими дотепер.

Їх звинувачують, зокрема, в тому, що, працюючи на замовлення одного або декількох українських державних чиновників, вони прагнули домогтися відставки посла США в Україні Марі Йованович. За даними джерел NBC, одним з таких чиновників є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше він звинуватив у корупції колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера. Багато хто називає ці звинувачення необґрунтованими.

Парнас і Фруман відмовилися визнавати провину за всіма пунктами обвинувачення.