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    У світі

    «Джуліані роками вирішував справи в Україні»: Трамп дистанціювався від свого адвоката

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    Руді Джуліані та Дональд Трамп - «Джуліані роками вирішував справи в Україні»: Трамп дистанціювався від свого адвоката
    Руді Джуліані та Дональд Трамп

    На запитання, чи віддавав він розпорядження Джуліані вирушити до України, Трамп зазначив: «Ні, я не відряджав його, але він вояка, Руді – вояка»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не віддавав розпоряджень своєму особистому адвокату Руді Джуліані їздити до України й виступати там від імені президента.

    Про це глава Білого дому заявив в одному з недавніх інтерв'ю, повідомляє телеканал ABC News.

    «Президент Дональд Трамп заявив, що не вказував своєму адвокатові Руді Джуліані, аби той їхав до України від його імені – попри те, що раніше він (Трамп – ред.) говорив президенту України, що той повинен поговорити з Джуліані»,- зазначається в повідомленні.

    Як уточнюється, розмова відбулася під час радіоінтерв'ю з главою Білого дому напередодні. На запитання, чи віддавав він розпорядження Джуліані вирушити до України, Трамп зазначив: «Ні, я не відряджав його, але він вояка, Руді – вояка».

    Крім того, господар Білого дому зробив ще одну спробу дистанціюватися від Джуліані, заявивши, що той як адвокат надає юридичні послуги не тільки президентові: мовляв, у нього багато клієнтів.

    Трамп також висловив переконання, що Джуліані «роками вирішував справи в Україні». Водночас глава Білого дому зазначив, що його адвокат – добра й чесна людина, «великий борець зі злочинністю й корупцією».

    Раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані

    Також у «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.

    США Дональд Трамп адвокат Україна президент послуги Рудольф Джуліані Українагейт
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