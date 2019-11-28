«Джуліані роками вирішував справи в Україні»: Трамп дистанціювався від свого адвоката
На запитання, чи віддавав він розпорядження Джуліані вирушити до України, Трамп зазначив: «Ні, я не відряджав його, але він вояка, Руді – вояка»
Президент США Дональд Трамп заявив, що не віддавав розпоряджень своєму особистому адвокату Руді Джуліані їздити до України й виступати там від імені президента.
Про це глава Білого дому заявив в одному з недавніх інтерв'ю, повідомляє телеканал ABC News.
«Президент Дональд Трамп заявив, що не вказував своєму адвокатові Руді Джуліані, аби той їхав до України від його імені – попри те, що раніше він (Трамп – ред.) говорив президенту України, що той повинен поговорити з Джуліані»,- зазначається в повідомленні.
Як уточнюється, розмова відбулася під час радіоінтерв'ю з главою Білого дому напередодні. На запитання, чи віддавав він розпорядження Джуліані вирушити до України, Трамп зазначив: «Ні, я не відряджав його, але він вояка, Руді – вояка».
Крім того, господар Білого дому зробив ще одну спробу дистанціюватися від Джуліані, заявивши, що той як адвокат надає юридичні послуги не тільки президентові: мовляв, у нього багато клієнтів.
Трамп також висловив переконання, що Джуліані «роками вирішував справи в Україні». Водночас глава Білого дому зазначив, що його адвокат – добра й чесна людина, «великий борець зі злочинністю й корупцією».
Раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.
Також у «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.