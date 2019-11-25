У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією



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Андрій Фаворов розповів, що підприємці з США пропонували організувати його призначення на посаду глави «Нафтогазу» Фото: РБК-Україна

Адвокат Парнаса запевняє, що твердження Фаворова не відповідають дійсності

Американські підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман, які підтримували ділові зв’язки з Рудольфом Джуліані, що є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, намагалися встановити контроль над НАК «Нафтогаз Україна». Про це повідомив директор з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрій Фаворов в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Як він зазначив, Парнас і Фруман сказали, що хочуть зробити його «своєю людиною». Фаворов розповів, що підприємці з США в березні поточного року пропонували організувати його призначення на посаду глави «Нафтогазу». Цей пост займає Андрій Коболєв. За версією Фаворова, він повідомив про те, що сталося Коболєву і відповів на пропозицію Парнаса і Фрумана відмовою.

В інтерв'ю він заявив, що зазначена зустріч з Парнасом та Фруманом відбулася в березні в американському штаті Техас. Його співрозмовники нібито підкреслювали, що підтримують зв’язки з Трампом і Джуліані.

У свою чергу, адвокат Парнаса запевняє, що твердження Фаворова не відповідають дійсності. Адвокати Фрумана та Джуліані відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані. Його бізнес-партнерів Парнаса і Фрумана звинувачують у незаконному лобіюванні та інших порушеннях.

До слова, Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що адвокат Парнаса заявив, що конгресмен Нунес обговорював з Шокіним справу Байденів.

Також Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

Важливо зазначити, що у Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося.