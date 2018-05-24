Адвокат Трампа прокоментував скандал щодо зустрічі з Порошенко

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Фото: AP Photo/Evan Vucci Руді Джуліані

Джуліані не вірить інформації про зустріч Трампа і Порошенка за гроші

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який нещодавно ввійшов в команду особистих адвокатів Трампа, прокоментував скандальні заяви про оплату президентом України Петром Порошенко за організацію зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Business Insider.

Джуліані зазначив, що нічого не знає про виплату адвокату Трампа Майклу Коену за організацію зустрічі двох президентів, про яку повідомила телерадіокомпанія BBC.

Але він додав, що у нього «немає причин не вірити» Коену, який заперечує цю інформацію.

«Платежі можуть бути легко доведені, тому було б нерозумно заперечувати це, якби це сталося», - сказав Джуліані.

«І він (Коен - прим.ред.) ніколи не реєструвався як іноземний агент. І наскільки я знаю, ніколи не виступав як такий», - додав він.

«Я повинен допустити, що, можливо, було обговорення цього. І ні одна зі сторін не довела справу до кінця», - зазначив він.

Раніше ВВС з посиланням на джерела у Києві заявила, що адвокат президента США Майкл Коен отримав виплати у розмірі щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації першої зустрічі президента України Петра Порошенка та Дональда Трампа у 2017 році.

Оплачували зусилля Коена посередники, які були на боці Порошенка. Налагодження зв’язків із Трампом було доручено колишньому помічнику Порошенка. Той зі свого боку попросив про це українського депутата, ім’я та партія якого не називаються.

За повідомленнями знайомих із ситуацією джерел у Києві, депутат використав особисті контакти у єврейських організаціях у штаті Нью-Йорк, які і привели до адвоката Трампа Майкла Коена.

Ймовірніше за все, Трампу про ці виплати відомо не було.

Адміністрації президента України заперечила інформацію про те, що посередники Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів адвокату Дональда Трампа для організації першої зустрічі двох президентів у 2017 році.

Адміністрація Порошенка вимагатиме спростування фейкової інформації про організацію зустрічі з Трампом