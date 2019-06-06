Адвокат Ющенка контактуватиме з захисником Януковича щодо справи «Межигір’я»



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Екс-президент України Віктор Ющенко

Невдовзі буде оголошено, коли Віктор Ющенко прийде на допит у якості підозрюваного

Адвокат екс-президента України Віктора Ющенка Віталій Наум повідомив, що запланував зустріч із адвокатом колишнього президента-утікача Віктора Януковича Віталієм Сердюком щодо обговорення справи Межигір’я, в якій його підзахисному Генпрокуратура оголосила підозру.

Про це Наум сказав в ефірі проекту «Настоящее время».

«Ми з адвокатом (Віктора Януковича – ред.) Віталієм Сердюком листувалися... Ми домовилися на наступному тижні обов’язково зустрітися, щоб розуміти позицію його клієнта. Бо ми, як адвокати, розуміємо абсурдність висунутої підозри», – сказав Наум.

Він уточнив, що невдовзі буде оголошено, коли Віктор Ющенко прийде на допит у якості підозрюваного.

«Ми найближчим часом повідомимо, коли з’явимося й будемо давати свідчення», – сказав Наум, додавши, що зі справою ні він, ні Ющенко ще не ознайомилися.

«Ми лише отримали повідомлення про підозру…Прокуратура вважає, що Віктор Ющенко вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем з метою, щоб останній заволодів «Межигір’ям», що він вступив у змову в 2002 році, а заволодів в 2007 році. Ті, хто пам’ятають, які були баталії між Ющенком і Януковичем в 2004 році, розуміють яка в цьому абсурдність», – сказав Наум.

Він зауважив, що ГПУ інкримінує Ющенку те, що «він написав резолюцію «до виконання» на листі». Наум уточнив, що Кабмін написав листа в Держуправління справами президента з проханням передати «Межигір’я» з балансу держуправління на баланс уряду.

Зазначимо, напередодні Генпрокуратура підтвердила повідомлення про підозру Ющенку у справі «Межигір'я».

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що Ющенко буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року.