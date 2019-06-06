ГПУ оголосила підозру експрезиденту Ющенку



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Підозру Генпрокуратура висунула в рамках справи про резиденцію Межигір'я

Генеральна прокуратура оголосила про підозру третьому президентові Віктору Ющенку. Його підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції «Межигір'я» з державної власності.

Про це пише в Facebook журналістка каналу «Дотепер» Ірина Ромалійська.

«На третього президента України порушено кримінальну справу. Віктора Ющенка підозрюють в тому, що він будучи в змові з на той момент майбутнім президентом Віктором Януковичем вивів резиденцію «Межигір'я» з державної власності. Що дозволило потім Януковичу фактично захопити резиденцію. Мова про події 2007 року», - повідомила Ромалійська.

В той же час нардеп Сергій Лещенко у власному Telegram-каналі повідомив про те, що Ющенкові оголошено підозру за частиною 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозру Генпрокуратура висунула в рамках справи про резиденцію Межигір'я, яка була виведена з державної власності в 2007 році. За словами нардепа підозру надіслали поштою.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що Ющенко буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року.