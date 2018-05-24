Аеропорт Чернівців може стати приватним

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Аеропорт Чернівців

Аеропорт пропонують віддати в концесію і збудувати там новий термінал

В аеропорту Чернівців планують реконструювати злітно-посадкову смугу за півмільярда гривень, а також у майбутньому побудувати новий термінал. Для цього його можуть передати у концесію.

Про це написав заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, передає ЦТС.

За словами чиновника, місцева влада оцінює потенціал зони обслуговування аеропорту в найближчі п'ять років до 500 тис. пасажирів на рік. Тому необхідні нові інвестиції в розвиток повітряної гавані.

«Перше - треба обов'язково залучати нових перевізників, адже тільки одна авіакомпанія МАУ і 1 регулярний рейс у день Чернівці-Київ - це мало для розвитку аеропорту. В цьому і полягає першочергове завдання - капітальна реконструкція злітно-посадкової смуги (орієнтовна вартість - 500 млн грн) для забезпечення зльоту-посадки великих Боїнгів і Аербасів. Другим пріоритетом ми виділили будівництво нового терміналу на умовах державно-приватного партнерства. Єдиний реальний вихід - віддати в концесію аеропорт приватному інвестору для його розвитку та ефективного управління», - написав Довгань за підсумками переговорів у Чернівцях з представниками Міністерства транспорту Румунії.

Раніше ЦТС писав, що в пасажирському терміналі аеропорту Чернівці провели ряд робіт для поліпшення обслуговування пасажирів у зоні вильоту. Аеропорт обзавівся сучасними стійками реєстрації пасажирів. З'явилася стрічка здавання багажу, обладнана системою зважування. Для залу очікування закуплено 160 крісел з антивандальною тканиною.

Нагадаємо, що за підсумками 2017 року аеропорт обслужив 48 211 пасажирів. Це у 3,8 рази більше, ніж в 2013 році, коли підприємство досягло історичного максимуму за пасажиропотоком за роки незалежності України. Найбільша кількість пасажирів у 2017 році скористалося внутрішніми рейсами - 40,2 тис.

Пасажиропотік на міжнародних напрямках становив всього 7,9 тис. пасажирів. Приріст пасажиропотоку на 280,4% дозволив чернівецькому аеропорту стати лідером за цим показником в 2017 році серед усіх повітряних гаваней України.

