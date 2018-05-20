Між Україною та Румунією запустять новий поїзд

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Підписання домовленостей

Рух поїздів буде організований з міста Сучава до Чернівців в обидві сторони

Між Румунією та Україною постане новий залізничний пасажирський маршрут. Він пролягатиме між м. Сучава (Румунія) з пересадкою на станції Вадул-Сірет та м. Чернівці (Україна), про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Маршрут буде введено в дію з 1 січня 2019 року. Будуть курсувати дві пари поїздів (4 поїзди) в обидві сторони.

Окрім того, Румунія та Україна дійшли спільного рішення щодо необхідності організації контрейлерних перевезень типу RO-LA територіями країн та домовилися про подальше сприяння їх розвитку. Маршрут курсування контейнерного поїзда в складі 22 залізничних платформ та 1 вагону для перевезення водіїв буде через Вадул-Сірет (Румунія) - Руссе (Болгарія), відстань 605 км та час курсування 33 години. Румунська сторона сприятиме та підтримуватиме користувачів цієї системи через механізми компенсації шляхом видачі їм транзитних дозволів.

Також країни дійшли згоди стосовно збільшення загальної квоти дозволів на здійснення міжнародних автоперевезень на 2018-2019 роки. Найближчим часом українські перевізники додатково отримають 4500 транзитних та 1000 двосторонніх дозволів.

Відповідні домовленості були досягнуті 17-18 травня 2018 року в місті Чернівці під час переговорів із Румунією. Румунську делегацію очолила державний секретар міністерства транспорту Румунії Марія Магдалена Грігоре. Делегацію з України очолював заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань.