МАУ відновила рейси Чернівці – Мілан

Рейси будуть виконуватися на літаку Embraer E-190

Авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан (Бергамо). Перший політ по маршруту в новому сезоні відбувся 27 квітня передає Центр транспортних стратегій. З Чернівців літак вилетів о 23:05 (за розкладом 22:55) і приземлився в Бергамо в 00:13 (за розкладом 00:25) за місцевим часом. У польоті повітряне судно знаходилося трохи більше



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Аеропорт Чернівці

Рейси будуть виконуватися на літаку Embraer E-190

Авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан (Бергамо). Перший політ по маршруту в новому сезоні відбувся 27 квітня передає Центр транспортних стратегій.

З Чернівців літак вилетів о 23:05 (за розкладом 22:55) і приземлився в Бергамо в 00:13 (за розкладом 00:25) за місцевим часом. У польоті повітряне судно знаходилося трохи більше двох годин.

У зворотному напрямку літак відправився о 1:25 (за місцевим часом) і прибув до Чернівців у 4:55.

Ці та наступні рейси будуть виконуватися на літаку Embraer E-190 зі 104 посадковими місцями.

Перельоти з Чернівців до Мілана будуть здійснюватися в літній період два рази в тиждень - по п'ятницях і неділях.

За інформацією представників чернівецького аеропорту, у новому сезоні підприємство обзавелося стрічкою здачі багажу, обладнаної системою зважування, з'явилися нові стійки реєстрації, в залі очікування встановлено 160 нових крісел.

Нагадаємо, аеропорт Чернівці за підсумками березня продемонстрував позитивну динаміку пасажиропотоку і обслужив на 17% більше пасажирів в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.