Аеропорт Запоріжжя закрили через складні погодні умови

Зараз аеропорт «Запоріжжя» проводить роботи з розчищення злітно-посадкової смуги

КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» через сильний снігопад, який ішов всю ніч, тимчасово не працює. Про це повідомили в керівництві комунального підприємства. «Напередодні - 22 січня, незважаючи на вкрай складні погодні умови, всі рейси прибули і були відправлені згідно з розкладом. Однак через хуртовину, що тривала всю



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В Запоріжжі всю ніч йшов сніг

Зараз аеропорт «Запоріжжя» проводить роботи з розчищення злітно-посадкової смуги

КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» через сильний снігопад, який ішов всю ніч, тимчасово не працює.

Про це повідомили в керівництві комунального підприємства.

«Напередодні - 22 січня, незважаючи на вкрай складні погодні умови, всі рейси прибули і були відправлені згідно з розкладом. Однак через хуртовину, що тривала всю ніч, сьогодні вранці ми маємо вимушену перерву в роботі: затримується виліт рейсу Запоріжжя – аеропорт «Київ» , ще один рейс - Запоріжжя - «Бориспіль» компанії МАУ - скасовано - поєднано з денним рейсом компанії», - повідомили на підприємстві.

Зараз аеропорт «Запоріжжя» проводить роботи з розчищення злітно-посадкової смуги.

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» створено в січні 2013 року шляхом передачі в комунальну власність Запорізької міськради цілісного майнового комплексу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» має в розпорядженні аеровокзальний комплекс, злітно-посадкову смугу довжиною 2500 метрів, обладнану світлотехнічними і радіонавігаційними системами, а також обладнану грунтову смугу. В аеропорту ведеться будівництво нового терміналу.

Джерело: Укрінформ