Африканське судно оштрафували на $15 тиc. за візит до окупованого Криму



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Судно Alianca виключно з Реєстру судноплавства Фото: прокуратура Автономної Республіки Крим

Судна Rani та Alianca порушили порядок в’їзду до тимчасово окупованої території України

Судно під прапором Того притягнули до відповідальності через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.

Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Відомство встановило, що судна Rani та Alianca порушили порядок в’їзду до тимчасово окупованої території.

Крім того, Міністерство закордонних справ України провело «відповідну роботу» з Морською адміністрацією Республіки Того.

«Як наслідок, судно Alianca виключно з Реєстру судноплавства, що позбавляє останнього права плавання під прапором Того, та накладено штрафні санкції в розмірі 15 тис. доларів США», - йдеться у повідомленні.

У другого судна змінися власник, у зв’язку з чим нового власника попередили про виключення судна з Реєстру судноплавства в разі повторного заходження до Криму.