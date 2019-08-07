Африканське судно оштрафували на $15 тиc. за візит до окупованого Криму
Судно Alianca виключно з Реєстру судноплавства
Судна Rani та Alianca порушили порядок в’їзду до тимчасово окупованої території України
Судно під прапором Того притягнули до відповідальності через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.
Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Відомство встановило, що судна Rani та Alianca порушили порядок в’їзду до тимчасово окупованої території.
Крім того, Міністерство закордонних справ України провело «відповідну роботу» з Морською адміністрацією Республіки Того.
«Як наслідок, судно Alianca виключно з Реєстру судноплавства, що позбавляє останнього права плавання під прапором Того, та накладено штрафні санкції в розмірі 15 тис. доларів США», - йдеться у повідомленні.
У другого судна змінися власник, у зв’язку з чим нового власника попередили про виключення судна з Реєстру судноплавства в разі повторного заходження до Криму.