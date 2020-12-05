Одеську обласну раду очолив депутат від «Слуги народу»

Першим заступником голови облради обраний депутат від «Батьківщини»

Депутати Одеської обласної ради обрали своїм головою представника партії «Слуга народу» Григорія Діденка.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу депутат облради від партії «Батьківщина», який брав участь у роботі першої сесії облради восьмого скликання.

«Сесія розпочала роботу після 12-годинного блокування трибуни в сесійному залі. Переможці місцевих виборів до облради від 7-партій склали присягу, а після цього розпочали обрання керівників обласної ради. За підсумками таємного голосування депутат Григорій Діденко здобув підтримку 44 членів облради, а його суперник – представник партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Шкаровський набрав 40 голосів», – зазначив депутат.

Першим заступником голови облради обраний депутат від «Батьківщини» Олег Радковський.

Перша сесія облради, яка супроводжувалася блокуванням трибуни з боку представників трьох проросійських партій, штовханиною і ламанням меблів, завершила роботу близько 5-ї години ранку 5 грудня.

Як повідомлялося, в Одеській облраді депутати не змогли почати першу сесію через те, що представники ОПЗЖ, Партії Шарія і «За майбутнє» заблокували трибуну, а потім побилися.

У бійці брали участь кілька десятків людей – депутати облради, народні депутати та їхні колеги з муніципальних зборів.

Під час бійки депутати зламали кілька столів і крісел, а у народної депутатки від ОПЗЖ Тетяни Плачкової підозра на перелом руки.

Згідно з підсумками голосування на виборах депутатів Одеської обласної ради, 5-відсотковий бар’єр подолали місцеві організації 7 партій. Найбільшу кількість мандатів отримала обласна організація партії «Опозиційна платформа – За життя» – 24. Представники »Слуги народу» в облраді можуть отримати 16 мандатів, «Довіряй ділам» – 11, «Європейської солідарності» – 10, «За майбутнє!» – 10, ВО «Батьківщина» – 7, «Партії Шарія» – 6.