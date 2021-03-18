Висновок регулятора ЄС: вакцина AstraZeneca безпечна та ефективна

Фахівці дійшли висновку, що згущення крові та зафіксовані випадки тромбоемболії не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca

Комітет дійшов до «очевидного наукового висновку»

Європейське агентство лікарських засобів (EMА) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна», попри повідомлення про утворення тромбів.

За підсумками наукового аналізу всіх випадків таких ускладнень, фахівці ЕМА дійшли висновку, що згущення крові та зафіксовані випадки тромбоемболії не пов’язані із застосуванням вакцини AstraZeneca, яка є безпечною для використання та ефективною проти інфекції

«Комітет дійшов до очевидного наукового висновку… Це безпечна та ефективна вакцина. Її переваги в захисті людей від Covid-19 з пов’язаними ризиками смерті та госпіталізації переважають над можливими ризиками», – заявила на брифінгу 18 березня керівниця агентства Емер Куке.

Втім, EMА не може остаточно виключити можливий зв’язок між випадками утворення тромбів та вакциною. В агентстві починають додаткові розслідування, щоб вивчити питання.

«Коли ви вакцинуєте мільйони осіб, виникнення рідкісних або серйозних станів неминуче... Наша роль як регулятора – швидко виявити такі випадки і встановити, чи мають вони відношення до вакцини або є результатом хвороб, які випадково збігаються за часом з вакцинацією», – зазначила Емер Кук.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Натомість ВООЗ рекомендує продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca.

Майже те саме заявили фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому.

Після заяви Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), стало відомо, що вже дві європейські країни готові відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів.