Акції Apple впали на тлі презентації нових iPhone



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безпосередньо у день презентації ціна однієї акції знизилася на 2 долари

Акції компанії Apple після презентації нових смартфонів і розумних годинників, яка відбулася 12 вересня, впали.

Про це свідчать дані біржі Nasdaq.

Зокрема, напередодні акції Apple продемонстрували зростання з 218 до 223 доларів, а безпосередньо в день презентації ціна однієї акції знизилася до 221 долара.

Презентація нових продуктів пройшла в Театрі Стіва Джобса в штаб-квартирі компанії Apple Park в Купертіно (Каліфорнія). Компанія вела трансляцію заходу на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, американська компанія Apple в середу, 12 вересня, презентувала ряд новинок. Компанія показала три нових смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max.

Під час презентації компанія також представила новий годинник Apple Watch Series 4 з новим циферблатом і батареєю, яка довше тримає заряд.

Очікується, що вже 14 вересня усі бажаючі зможуть зробити попереднє замовлення на новинки Apple. Безпосередньо в продаж гаджети повинні надійти 21 вересня. Ймовірно, що в Україні нові моделі iPhone надійдуть у продаж із запізненням, приблизно в жовтні або в листопаді.