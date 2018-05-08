В Києві відбулась акція «Перша хвилина миру»

У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

Загальноукраїнська акція «Перша хвилина миру» приурочена до дати підписання акту про капітуляцію нацистської Німеччини. У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні, покладання квітів до меморіальних пам'яток, а також урочистості за участю ветеранів Другої світової війни, бійців АТО і



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У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

Загальноукраїнська акція «Перша хвилина миру» приурочена до дати підписання акту про капітуляцію нацистської Німеччини.

У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні, покладання квітів до меморіальних пам'яток, а також урочистості за участю ветеранів Другої світової війни, бійців АТО і представників влади.

Вперше акція була проведена в Україні 8 травня 2014 року.

Нагадаємо, у 2018 році світ відзначає 73-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. 8 травня Україна святкує День пам’яті та примирення та 9 травня - День перемоги над нацизмом.