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    В Києві відбулась акція «Перша хвилина миру»

    У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні
    Загальноукраїнська акція «Перша хвилина миру» приурочена до дати підписання акту про капітуляцію нацистської Німеччини. У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні, покладання квітів до меморіальних пам'яток, а також урочистості за участю ветеранів Другої світової війни, бійців АТО і
    • Вчора, 22:56
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    У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

    Загальноукраїнська акція «Перша хвилина миру» приурочена до дати підписання акту про капітуляцію нацистської Німеччини.

    У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні, покладання квітів до меморіальних пам'яток, а також урочистості за участю ветеранів Другої світової війни, бійців АТО і представників влади.

    Вперше акція була проведена в Україні 8 травня 2014 року.

    Нагадаємо, у 2018 році світ відзначає 73-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. 8 травня Україна святкує День пам’яті та примирення та 9 травня - День перемоги над нацизмом.

    Київ акція Друга світова війна
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