American Airlines відновить польоти Boeing 737 Max

Перший рейс American Airlines між Майамі і Нью-Йорком призначений на ранок вівторка

Через дві авіакатастрофи пов'язані з цим лайнером були скасовані всі польоти

American Airlines відновлює комерційні польоти американського Boeing 737 Max. Про це повідомляє Reuters.

Після катастроф Boeing погодився на оновлення програмного забезпечення і введення нових заходів безпеки для ключової системи управління польотом.

Перший рейс American Airlines між Майамі і Нью-Йорком призначений на ранок вівторка.

«Ми б ніколи не повернули його назад, якби пілоти та бортпровідники не почували себе комфортно», – сказав головний операційний директор американських авіаліній Девід Сеймур.

Нагадаємо, ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 Max з січня 2021.

Boeing-737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби у Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Max 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.

До цього у жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 Max 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася у результаті збою системи, яка вирівнює положення літака у повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.