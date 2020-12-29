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    American Airlines відновить польоти Boeing 737 Max

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    <p>Перший рейс American Airlines між Майамі і Нью-Йорком призначений на ранок вівторка</p> - American Airlines відновить польоти Boeing 737 Max

    Перший рейс American Airlines між Майамі і Нью-Йорком призначений на ранок вівторка

    Фото з відкритих джерел

    Через дві авіакатастрофи пов'язані з цим лайнером були скасовані всі польоти

    American Airlines відновлює комерційні польоти американського Boeing 737 Max. Про це повідомляє Reuters.

    Після катастроф Boeing погодився на оновлення програмного забезпечення і введення нових заходів безпеки для ключової системи управління польотом.

    Перший рейс American Airlines між Майамі і Нью-Йорком призначений на ранок вівторка.

    «Ми б ніколи не повернули його назад, якби пілоти та бортпровідники не почували себе комфортно», – сказав головний операційний директор американських авіаліній Девід Сеймур.

    Нагадаємо, ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 Max з січня 2021.

    Boeing-737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби у Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Max 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.

    До цього у жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

    Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 Max 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

    Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася у результаті збою системи, яка вирівнює положення літака у повітрі. 

    Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

    Теги: ЄС катастрофа авіакатастрофа лайнер Boeing
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