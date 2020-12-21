ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 Max з січня 2021

Агентство з авіабезпеки провели всі можливі тестування на безпечний політ з Boeing 737 Max

Директор агентства авіабезпеки запевнив, що літаки вже безпечні для польотів

Європейське агентство з авіабезпеки (EASA) вважає, що літаки Boeing 737 Max вже безпечні, тому планує дозволити польоти цієї моделі з січня 2021 року. Про це BBC розповів директор агентства Патрік Кай.

За його словами, під час перевірки цієї моделі агентство дослідило всі органи управління польотом та механізми літака.

Перед тим, як Boeing 737 Max зможуть використовувати в Європі, їх потрібно оснастити новим програмним забезпеченням, вдосконалити їх електропроводку та прилади кабіни.

Крім того, пілоти обов'язково повинні пройти підготовку перед польотами, а кожен літак має здійснити тестовий політ, щоб переконатися у його безпечності.

Нагадаємо, що Boeing 737 Max здійснив перший рейс після мораторію на польоти.

Крім того, у Європі дозволили відновити польоти Boeing 737 Max.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Max 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.

До цього у жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 Max 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака у повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.