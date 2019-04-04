В Ефіопії оприлюднили попередні підсумки розслідування причин катастрофи Boeing



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Конкретна причина катастрофи поки що не вказується Фото: Euronews

Жодних технічних проблем або слідів зовнішнього впливу виявлено не було

Міністерство транспорту Ефіопії оприлюднило попередні підсумки розслідування катастрофи Boeing 737 MAX. У зв'язку з цим відомство рекомендує компанії Boeing переглянути систему управління літаками сімейства.

Про це повідомляє Euronews.

Згідно з оприлюдненими попередніми висновками розслідування, пілоти в точності виконали всі процедури, передбачені виробником для надзвичайних ситуацій, однак це не змогло запобігти катастрофі.

Уточнюється, що жодних технічних проблем або слідів зовнішнього впливу виявлено не було.

Конкретна причина катастрофи поки що не вказується. Повний підсумковий звіт буде оприлюднений протягом року.

Раніше повідомлялося, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.