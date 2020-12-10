Boeing 737 МАХ здійснив перший рейс після мораторію на польоти

Літаки Boeing 737 MAX були тимчасово виведені з експлуатації в березні 2019 року

Літак здійснив рейс з Сан-Паулу в Порту-Алегрі

Авіалайнер Boeing 737 MAX, який належить найбільший в Бразилії авіакомпанії Gol, виконав перший комерційний рейс після запровадження в березні минулого року мораторію на польоти цих літаків.

Про це пише BBC.

Літак здійснив рейс з Сан-Паулу в Порту-Алегрі. Він перебував у повітрі понад півтори години.

Зазначається, що компанія планує найближчим часом розконсервувати всі сім літаків Boeing 737 MAX, що належать їй.

«За минулі 20 місяців ми провели найінтенсивнішу перевірку в історії цивільної авіації. Безпека для нас понад усе», – заявив віце–президент компанії Селсо Феррер.

Мораторій на польоти літаків моделі 737 МАХ був запроваджений практично у всіх країнах світу, включно зі США, в березні 2019 року, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії в Ефіопії та літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні 2018 року стали помилки в програмному забезпеченні.

Обидва рази, як стверджується, зламався датчик, і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Це з застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбурґ.

Нагадаємо, що у Європі дозволили відновити польоти Boeing 737 Max.