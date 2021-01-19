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    Американці годують російських космонавтів: у тих у космосі закінчилася їжа

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    Американські космонавти передали російським свої запаси їжі - Американці годують російських космонавтів: у тих у космосі закінчилася їжа
    Американські космонавти передали російським свої запаси їжі
    Фото: Wikipedia

    У двох росіян, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, закінчилися продукти

    У росіян на Міжнародній космічній станції закінчилися продукти, тому до 15 лютого їх годуватимуть зі своїх запасів американці. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Центр управління польотами.

    Через затримку старту російської космічної вантажівки «Прогрес» у двох росіян, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, закінчилися продукти.

    Не померти з голоду їм поки вдається завдяки допомозі американських колег – ті передали зі своєї частини станції на російську 13 контейнерів з їжею.

    «Прогрес» за новим планом повинен прилетіти до 15 лютого.

    Росіяни попросили NASA відвезти підготовлені продукти своїм вантажним космічним кораблем, але в Х'юстоні вирішили, що дешевше буде поділитися запасами, які вже є на станції.

    Харчуються американською їжею російські астронавти безкоштовно.

    Зараз на МКС перебуває семеро людей – росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, чотири американці: Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уолкер, Кетлін Рубенс, а також японець Соїті Ногуті.

    Нагадаємо, що вантажний корабель NASA відстикувався від Міжнародної космічної станції.

    Теги: ЗМІ продукти вантажівки їжа NASA
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