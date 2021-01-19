Американці годують російських космонавтів: у тих у космосі закінчилася їжа

У двох росіян, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, закінчилися продукти

У росіян на Міжнародній космічній станції закінчилися продукти, тому до 15 лютого їх годуватимуть зі своїх запасів американці. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Центр управління польотами.

Через затримку старту російської космічної вантажівки «Прогрес» у двох росіян, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, закінчилися продукти.

Не померти з голоду їм поки вдається завдяки допомозі американських колег – ті передали зі своєї частини станції на російську 13 контейнерів з їжею.

«Прогрес» за новим планом повинен прилетіти до 15 лютого.

Росіяни попросили NASA відвезти підготовлені продукти своїм вантажним космічним кораблем, але в Х'юстоні вирішили, що дешевше буде поділитися запасами, які вже є на станції.

Харчуються американською їжею російські астронавти безкоштовно.

Зараз на МКС перебуває семеро людей – росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, чотири американці: Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уолкер, Кетлін Рубенс, а також японець Соїті Ногуті.

Нагадаємо, що вантажний корабель NASA відстикувався від Міжнародної космічної станції.