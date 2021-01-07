Вантажний корабель NASA відстикувався від Міжнародної космічної станції

Корабель Cygnus забрав з собою зі станції сміття і відходи загальною вагою близько 2,5 тонни

Після розстикування корабель перебуватиме на орбіті ще близько трьох тижнів для проведення наукових експериментів

Американський вантажний космічний корабель Cygnus після тримісячного перебування у складі Міжнародної космічної станції (МКС) у середу відстикувався від неї і вирушив в автономний політ.

Про це повідомило NASA в середу, 6 січня.

Операція з відстикування корабля від американського сегменту МКС – модуля Unity була здійснена за командами з Центру управління польотами NASA в Х'юстоні. За допомогою 17-метрової дистанційній руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель був відведений від станції на безпечну відстань і випущений в автономний політ.

Cygnus забрав з собою зі станції сміття і відходи загальною вагою близько 2,5 тонни. Після розстикування корабель перебуватиме на орбіті ще близько трьох тижнів для проведення наукових експериментів. Зокрема, на його борту планується влаштувати пожежу для вивчення умов поширення вогню в кабіні корабля.

Це вже п'яте подібне дослідження, проведене NASA в рамках проекту Saffire на «вантажівках», що відпрацювали своє.

Очікується, що 26 січня корабель Cygnus буде зведений з орбіти і згорить у щільних шарах атмосфери.

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