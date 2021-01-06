NASA опублікувало кращі фото Землі 2020 року

Знімки, відібрані з тисяч фотографій, представлені у відеоролику

Космічний центр NASA імені Ліндона Джонсона опублікував 20 кращих фотографій планети Земля, зроблених астронавтами, які працюють на Міжнародній космічній станції.

Знімки представлені в короткому відео, яке було опубліковано на YouTube.

«Чоловіки і жінки, які живуть та працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі фотографій своєї рідної планети щорічно, тому ми попросили людей з відділу вивчення Землі в космічному центрі Джонсона NASA надати низку кращих фотографій нашої планети, зроблених протягом 2020 року», – йдеться в описі у ролику.

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