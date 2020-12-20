  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    NASA відправить на Марс собаку-робота

    • Розсилка
    Роботи зможуть подорожувати набагато швидше, досягаючи нормальної швидкості ходьби 5 км/год під час випробувань - NASA відправить на Марс собаку-робота
    Роботи зможуть подорожувати набагато швидше, досягаючи нормальної швидкості ходьби 5 км/год під час випробувань
    Фото з відкритих джерел

    Марсіанські собаки будуть приблизно у 12 разів легші від сучасних марсоходів

    У NASA представили чотириногого робота Au-Spot зі штучним інтелектом - модифіковану версію робота Spot від Boston Dynamics, вчені оснащують чотириногих роботів, що імітують тварин, штучним інтелектом (ШІ) і набором сенсорного обладнання, щоб допомогти їм автономно переміщатися по Червоній планеті, повідомляє видання Live Science.

    Ймовірно, що роботи – собаки зможуть маневрувати краще, ніж марсоходи Spirit, Opportunity, Curiosity і Perseverance.

    Маневреність і стійкість нових роботів поєднуються з датчиками, які дозволяють їм уникати перешкод, вибирати між кількома шляхами і будувати віртуальні картки заглиблених тунелів і печер для операторів на домашній базі.

    Традиційні марсоходи обмежуються в основному плоскими поверхнями, але багато цікавих з наукової точки зору районів Марса розташовані на пересіченій місцевості або під землею. Роботи-собаки добре підходять для таких завдань – навіть якщо вони впадуть, вони зможуть знову піднятися.

    Марсіанські собаки будуть приблизно у 12 разів легші від сучасних марсоходів і зможуть подорожувати набагато швидше, досягаючи нормальної швидкості ходьби 5 км/год під час випробувань. Дослідники повідомили, що марсохід Curiosity рухається по поверхні Марса зі швидкістю близько 0,14 км/год.

    Au-Spot сканує своє оточення за допомогою безлічі датчиків, які обробляються бортовим комп'ютером, що дозволяє Марсіанській собаці зображати те, що навколо нього, у 3D.

    Нагадаємо, що NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble.

    Теги: космос NASA робота час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies