NASA відправить на Марс собаку-робота

Марсіанські собаки будуть приблизно у 12 разів легші від сучасних марсоходів

У NASA представили чотириногого робота Au-Spot зі штучним інтелектом - модифіковану версію робота Spot від Boston Dynamics, вчені оснащують чотириногих роботів, що імітують тварин, штучним інтелектом (ШІ) і набором сенсорного обладнання, щоб допомогти їм автономно переміщатися по Червоній планеті, повідомляє видання Live Science.

Ймовірно, що роботи – собаки зможуть маневрувати краще, ніж марсоходи Spirit, Opportunity, Curiosity і Perseverance.

Маневреність і стійкість нових роботів поєднуються з датчиками, які дозволяють їм уникати перешкод, вибирати між кількома шляхами і будувати віртуальні картки заглиблених тунелів і печер для операторів на домашній базі.

Традиційні марсоходи обмежуються в основному плоскими поверхнями, але багато цікавих з наукової точки зору районів Марса розташовані на пересіченій місцевості або під землею. Роботи-собаки добре підходять для таких завдань – навіть якщо вони впадуть, вони зможуть знову піднятися.

Марсіанські собаки будуть приблизно у 12 разів легші від сучасних марсоходів і зможуть подорожувати набагато швидше, досягаючи нормальної швидкості ходьби 5 км/год під час випробувань. Дослідники повідомили, що марсохід Curiosity рухається по поверхні Марса зі швидкістю близько 0,14 км/год.

Au-Spot сканує своє оточення за допомогою безлічі датчиків, які обробляються бортовим комп'ютером, що дозволяє Марсіанській собаці зображати те, що навколо нього, у 3D.

Нагадаємо, що NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble.