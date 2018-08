Американець на літаку врізався у власний будинок

У результаті аварії пілот загинув

Житель американського міста Пейсон, що розташоване в штаті Юта, влетів на легкомоторному літаку Cessna 525 у власний будинок.

Про це повідомляє ABC News.

У результаті аварії пілот загинув. Ним виявився 47-річний Дуейн Юд (Duane Youd). Він проживав у зазначеному будинку разом з дружиною, яка в момент аварії перебувала в будинку з дитиною.

За попередніми даними, вони не постраждали.

Як повідомляє телеканал, жінка часто скаржилася правоохоронцям на випадки насильства з боку чоловіка. Минулої неділі Юд під час розпивання алкогольних напоїв напав на свою дружину, після чого свідки викликали поліцію. Він був заарештований, а пізніше вийшов під заставу.

Hours after being arrested and released on bail for allegedly assaulting his wife, a Utah man stole a plane and crashed it into his own home where his wife was staying, police say. His wife and a boy inside the house escaped. https://t.co/aHUCDG3nMp pic.twitter.com/yoPoP6r7wp