  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американець на літаку врізався у власний будинок

    • Розсилка
    Американець на літаку врізався у власний будинок

    У результаті аварії пілот загинув

    Житель американського міста Пейсон, що розташоване в штаті Юта, влетів на легкомоторному літаку Cessna 525 у власний будинок.

    Про це повідомляє ABC News.

    У результаті аварії пілот загинув. Ним виявився 47-річний Дуейн Юд (Duane Youd). Він проживав у зазначеному будинку разом з дружиною, яка в момент аварії перебувала в будинку з дитиною.

    За попередніми даними, вони не постраждали.

    Як повідомляє телеканал, жінка часто скаржилася правоохоронцям на випадки насильства з боку чоловіка. Минулої неділі Юд під час розпивання алкогольних напоїв напав на свою дружину, після чого свідки викликали поліцію. Він був заарештований, а пізніше вийшов під заставу.

    Через деякий час Юд відправився до аеропорту Форк-Спрінгвілл, сів у літак, а потім навмисно врізався у свій будинок.

    За версією слідчих, літак належав роботодавцю Юда. У поліції зазначили, що у Юда був дозвіл на польоти, він вважався досвідченим пілотом.

    літак Twitter будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ