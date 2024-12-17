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Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
фото з відкритих джерел

Bloomberg закликав світ негайно допомогти Україні і не допустити наступу РФ на Покровськ

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

«Критично важливу шахта в Покровську на сході України стала основним об’єктом зусиль Росії, спрямованих на максимальне розширення території. Зараз російські війська перебувають у 5 км від неї. Дрони-камікадзе вражають цивільні автомобілі навколо шахти, а минулого тижня компанія Метінвест, яка володіє шахтою, закрила й евакуювала одну з трьох її шахтних стволів. Наразі мало надії протриматися довше, ніж кілька днів. Її втрата коштуватиме Україні, яка перебуває у стані війни, до половини її майбутнього виробництва сталі», – наголошує видання.

Крім видобутку коксівного вугілля, Покровськ є ціллю з багатьох причин: це важливий залізничний та автомобільний вузол для забезпечення українських оборонних ліній, а також одне з останніх міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області.

«Лідери Європи неодноразово заявляли, що підтримають Україну в досягненні врегулювання. Тоді чому затримується надання допомоги? Такого врегулювання неможливо досягти доти, доки Росія вважає, що може здобути перемогу на полі бою», – зауважив Bloomberg.

Видання нагадало, що адміністрація Байдена поспішає використати всю доступну допомогу, яка залишилася в її розпорядженні, до інавгурації Трампа. Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати ще 650 млн євро у вигляді високотехнологічних систем протиповітряної оборони Iris-T і Patriot, які мають бути поставлені до кінця року. Але є велика різниця між тим, що Європа обіцяє, і що вона реально виконує, пише Bloomberg.

«Особливо розчаровує величезна різниця між тим, що Європа пообіцяла, і тим, що вона фактично надала. За підрахунками Кільського інституту, ця сума становить лише 125 млрд євро. Виснажені захисники Києва потребують усієї зброї та боєприпасів, які вони можуть зараз отримати. Україна відчайдушно потребує і прагне закінчення війни, але для цього президент Володимир Зеленський має мати сильну позицію за столом переговорів. Зараз у Росії немає стимулів для компромісу, оскільки вона перемагає», – наголошує Bloomberg.

Серед поточних проблем України з набором і утриманням особового складу є відчуття, що західна підтримка – а отже, зброя і боєприпаси, необхідні для виживання на фронті, не кажучи вже про перемогу, – стають дедалі більш дефіцитними, акцентує видання.

«Йдеться не про надання Києву потенційно провокаційних нових категорій озброєнь. Частина того, що потрібно Україні, має надходити із західних запасів та виробників, як, наприклад, обіцяна Шольцем система протиповітряної оборони. Але решту може виробляти вітчизняна оборонна промисловість: Україна вже зараз може виробляти більшу частину того, що їй потрібно для стабілізації лінії фронту та оснащення нових батальйонів – їй просто бракує коштів, щоб це закупити. Дати кошти потрібно швидко – не для затягування війни, а для її завершення справжніми переговорами. Утримання або затягування допомоги зараз – це не про мир, це про сприяння вторгненню», – резюмував Bloomberg.

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Теги: росія зброя Україна Олаф Шольц Покровськ

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