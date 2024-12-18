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18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня – День військової контррозвідки СБУ
фото: novynarnia.com

Сьогодні не можна влаштовувати гучні застілля

18 грудня відзначається День військової контррозвідки Служби безпеки України, Міжнародний день мігрантів та День випікання печива. Віряни вшановують пам’ять мученика Севастіяна.

День військової контррозвідки СБУ

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колаж: vppnr.gp.gov.ua

Це професійне свято було створене указом президента Леоніда Кравчука 1991 року. Воно присвячене співробітникам, які займаються захистом національної безпеки України у військовій сфері. 

Цей департамент СБУ є функціональним підрозділом Центрального управління Служби безпеки. Головні його завдання: протидіяти шпигунству, терористичній діяльності та іншим діям іноземних організацій, спецслужб, окремих осіб, що становлять загрозу державній безпеці країни.

Міжнародний день мігрантів

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За рекомендацією Економічної та Соціальної Ради (рішення від 28 липня 2000 року) Генеральна Асамблея ООН проголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Цього дня в 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Асамблея підкреслила необхідність прийняття подальших заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод всіх мігрантів.

Мета Дня – зміцнити глобальні заходи захисту біженців і мігрантів. Ці зобов'язання містяться в Нью-Йоркській декларації, в який виражається політична воля світових лідерів, спрямована на порятунок життів, захист прав людини та справедливий розподіл відповідальності на глобальному рівні.

За даними ЮНЕСКО, основною причиною міграції є прагнення людини до гідного, безпечного та мирного життя. У 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ слово «міграція» набуло нового сенсу для всіх українців.

День випікання печива

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День випічки печива (Bake Cookies Day) відзначається 18 грудня. Це чудове свято тепла і солодощів, яке об’єднує любителів випічки та печива. День випікання печива припадає на святковий сезон, що робить його ідеальним часом для сімейних зустрічей. Цей день заохочує людей експериментувати з різними рецептами печива.

Печиво було частиною людської кухні протягом століть, а найдавніша задокументована згадка про нього датується 7 століттям у Персії.

Яке сьогодні релігійне свято

18 грудня в церковному календарі – День мученика Севастіяна. Він був римським воїном, який приховував свою християнську віру. Севастіян допомагав іншим християнам, які потрапляли в небезпеку через гоніння. Його дружиною була свята Зоя, яка також була християнкою. Вона була глухою, та отримала чудесне видужання від святого Петра.

Севастіян і Зоя були заарештовані за свою віру і піддані жорстоким катуванням. Севастіана прив’язали до стовпа і розстріляли стрілами, але він не помер. Його врятувала свята Ірина, яка вилікувала його рани. Севастіян знову з’явився перед імператором Діоклетіаном і засудив його за жорстокість. Тоді імператор наказав побити мученика до смерті кийками. Зою повісили на дереві.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися з рідними людьми.
  • Краще не відмовляти в допомозі.
  • Не можна влаштовувати гучні застілля.
  • Не варто бити посуд.

Народні прикмети

  • Чим сильніший мороз, тим менше снігопадів буде у майбутньому.
  • Якщо на полях дуже мало або взагалі немає снігу, то наступний рік буде неврожайним.
  • Падає лапатий сніг – буде потепління.
  • Південно-західний або західний вітер до відлиги.

Пам’ятні події 18 грудня

  • 1104 – Никифор I був призначений керувати Київською Митрополією.
  • 1865 – після ратифікації необхідними трьома чвертями штатів, 13-ту поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголосили частиною основного закону країни.
  • 1890 – у Лондоні відкрили першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен). Перед тим поїзди метро рухали паротяги.
  • 1917 – Декрет Раднаркому РРФСР про визнання незалежності Фінляндії.
  • 1917 – у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.
  • 1920 – Раднарком УРСР ухвалив постанову «Про облік музичних інструментів» – один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.
  • 1940 – в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 («план Барбаросса» – назва плану нападу Німеччини на СРСР).
  • 1941 – американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.
  • 1958 – американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.
  • 1972 – президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів.
  • 1991 – Незалежність України визнала Вірменія.
  • 1998 – вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі у ході сексуального скандалу.
  • 2007 – Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС.
  • 2008 – спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар.
  • 2016 – Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ «Приватбанк».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

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Теги: свято свята традиції СБУ

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