Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі
Китай взявся за реалізацію проєкту щодо стримування пустелі Такла-Макан на півночі країни
фото із відкритих джерел

Основні породи дерев, які використовували для посадки, – саксаули та червоні верби

Китай продовжує вражати амбітними проєктами. На цей раз у країні з'явится нова стіна, і хоча вона набагато коротша за Велику китайську – лише 3 тисячі кілометрів проти 21-ї тисячі, проте вона повністю складається з дерев. Історію мегапроєкту розповів сайт IFLScience.

Такла-Макан – найбільша пустеля країни, і її площа поступово зростає, як і інших пустель на півночі країни. Щоб цьому запобігти, ще 1978 року, після закінчення Культурної революції, в країні було задумано грандіозний план – обмежити всі пустельні території «зеленим поясом».

Увесь проєкт має назву «Три півночі» і буде завершено не раніше 2050 року. Але вже в 2024 КНР змогла повністю оточити лісосмугою найбільшу зі своїх північних пустель, Такла-Макан. Загальна протяжність поясу – 3046 кілометрів.

Основні породи дерев, які використовували для посадки, – саксаули та червоні верби. За задумом, дерева повинні не лише зупинити зростання пустелі, а й уберегти навколишні території від піщаних бур та вітрів, що шкодять сільському господарству.

Загалом у рамках проєкту «Три півночі» буде висаджено близько ста мільярдів дерев – це буде найграндіозніший рукотворний ліс в історії. Він торкається приблизно 27% території країни та змінить життя 400 мільйонів людей. Втім, у багатьох учених викликає сумніви подальша його перспектива – чи зможуть дерева прижитися і чи зможе природа підтримувати цей процес без постійного втручання людини.

Критики проєкту називають такі аргументи: по-перше, обрані дерева не рідні для регіону. По-друге, справжній ліс складається з великої кількості різних видів дерев і рослин, які доповнюють один одного, а лісосмуга з однієї або декількох культур не зможе підтримувати себе і ризикує вимерти від першого захворювання. Крім того, є також сумніви, що дерева зупинять піщані бурі.

Зростання пустель викликають неправильне ведення сільського господарства, вирубування лісів та зміни клімату. За даними вчених, у 2020 році 77,6% напівзасушливих районів на земній кулі стають ще безводнішими, ніж 30 років тому, і процес повільно триває.

Як пояснює видання, Китай – країна, яку процес опустелювання територій у перспективі має торкнутися найсильніше. Але стосується він усього світу – екологи передбачають, що, наприклад, у Європі вже цього століття перетворитися на пустелі можуть частини Португалії, Іспанії, Греції, Кіпру, Болгарії та Румунії.

До слова, до 2035 демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на експертів. За їхніми словами, населення азійської країни почало скорочуватися ще 2022 року.
 

Читайте також:

Теги: Китай населення природа соціум клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай відтепер має нову сонячну станцію
Перша плавуча сонячна електростанція з'явилась у Китаї
18 листопада, 13:35
G7 продовжить тиснути на доходи Росії від енергоносіїв та металів
Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
25 листопада, 19:53
Іспанія змінює політику щодо міграції
Іспанія має намір легалізувати по 300 тисяч мігрантів щороку
20 листопада, 07:27
Нардепка пояснила, шо гарантує стабільний імпорт електроенергії в Україну
Нардепка пояснила, шо гарантує стабільний імпорт електроенергії в Україну
28 листопада, 17:03
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв намагається всіляко задобрити свого надто агресивного колегу Володимира Путіна
«Якщо не можеш відрубати руку ворогові, то поки що її цілуй». Яку гру затіяв Казахстан? геполітика
29 листопада, 20:45
З кінця листопада у Грузії проходять масштабні протести. Грузинський опозоційний політик Мераб Чухуа наголошує: «Хай ніхто не втішає себе, що сьогодні-завтра люди втомляться. Навпаки – у деяких випадках на протестах налічувалося до 400 тис. осіб»
«Вони хочуть жертв». Грузинський опозиціонер розповів про стратегію влади
7 грудня, 21:50
Завдяки чому літають російські FPV-крила «Молния» та «Феникс»
«Молния» та «Феникс»: розвідка назвала країни, чиї компоненти є у нових дронах РФ
10 грудня, 15:26
Китай вирішив вдарити санкціями по власному виробництву дронів для експорту
Китай перестав експортувати до США та Європи деталі для безпілотників – Bloomberg
10 грудня, 10:36
Наразі невідомо, чи прийняв запрошення Трампа лідер Китаю
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
12 грудня, 08:40

Соціум

Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі
Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі
Ракети атакували одне з найбільших хімічних підприємств у Росії
Ракети атакували одне з найбільших хімічних підприємств у Росії
«Надав вирішальну зачіпку». Google Maps допоміг розкрити вбивство в Іспанії
«Надав вирішальну зачіпку». Google Maps допоміг розкрити вбивство в Іспанії
Нідерландські винищувачі перехопили літаки РФ над Балтійським морем
Нідерландські винищувачі перехопили літаки РФ над Балтійським морем
Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії
Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії
Біля Варшави у центрі ядерних досліджень сталася пожежа
Біля Варшави у центрі ядерних досліджень сталася пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
25K
Орбан відреагував на критику Зеленського
11K
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
8854
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
8018
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua