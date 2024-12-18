Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі

Основні породи дерев, які використовували для посадки, – саксаули та червоні верби

Китай продовжує вражати амбітними проєктами. На цей раз у країні з'явится нова стіна, і хоча вона набагато коротша за Велику китайську – лише 3 тисячі кілометрів проти 21-ї тисячі, проте вона повністю складається з дерев. Історію мегапроєкту розповів сайт IFLScience.

Такла-Макан – найбільша пустеля країни, і її площа поступово зростає, як і інших пустель на півночі країни. Щоб цьому запобігти, ще 1978 року, після закінчення Культурної революції, в країні було задумано грандіозний план – обмежити всі пустельні території «зеленим поясом».

Увесь проєкт має назву «Три півночі» і буде завершено не раніше 2050 року. Але вже в 2024 КНР змогла повністю оточити лісосмугою найбільшу зі своїх північних пустель, Такла-Макан. Загальна протяжність поясу – 3046 кілометрів.

Основні породи дерев, які використовували для посадки, – саксаули та червоні верби. За задумом, дерева повинні не лише зупинити зростання пустелі, а й уберегти навколишні території від піщаних бур та вітрів, що шкодять сільському господарству.

Загалом у рамках проєкту «Три півночі» буде висаджено близько ста мільярдів дерев – це буде найграндіозніший рукотворний ліс в історії. Він торкається приблизно 27% території країни та змінить життя 400 мільйонів людей. Втім, у багатьох учених викликає сумніви подальша його перспектива – чи зможуть дерева прижитися і чи зможе природа підтримувати цей процес без постійного втручання людини.

Критики проєкту називають такі аргументи: по-перше, обрані дерева не рідні для регіону. По-друге, справжній ліс складається з великої кількості різних видів дерев і рослин, які доповнюють один одного, а лісосмуга з однієї або декількох культур не зможе підтримувати себе і ризикує вимерти від першого захворювання. Крім того, є також сумніви, що дерева зупинять піщані бурі.

Зростання пустель викликають неправильне ведення сільського господарства, вирубування лісів та зміни клімату. За даними вчених, у 2020 році 77,6% напівзасушливих районів на земній кулі стають ще безводнішими, ніж 30 років тому, і процес повільно триває.

Як пояснює видання, Китай – країна, яку процес опустелювання територій у перспективі має торкнутися найсильніше. Але стосується він усього світу – екологи передбачають, що, наприклад, у Європі вже цього століття перетворитися на пустелі можуть частини Португалії, Іспанії, Греції, Кіпру, Болгарії та Румунії.

До слова, до 2035 демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на експертів. За їхніми словами, населення азійської країни почало скорочуватися ще 2022 року.

