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Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
США визнали міць армії Китаю
фото із відкритих джерел

У кількісному плані КНР має найбільший військовий флот у світі

Військово-морські сили (ВМС) Народно-визвольної армії Китаю стали найбільшими у світі. Про це йдеться в черговій щорічній доповіді Міноборони США про військову міць КНР. Цей документ було передано на розгляд Конгресу США.

«У кількісному плані КНР має найбільший військовий флот у світі. До його бойового складу входить понад 370 кораблів і підводних човнів, зокрема понад 140 великих надводних бойових систем», – йдеться у звіті. За їхніми свідченнями, КНР стала «практично самодостатньою» у сенсі задоволення всіх своїх «потреб у сфері кораблебудування».

У документі також стверджується, що Пекін витрачає на військові потреби на 40-90% більше, ніж публічно визнає. Тим часом у проєкті бюджету на 2024 рік, поданому у березні на відкритті 2-ї сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання, наголошувалося, що Пекін збільшить витрати на оборону на 7,2%. Таким чином, проєкт військового бюджету на поточний рік зверстано в обсязі 1.665 трлн юанів (близько $230 млрд).

Раніше Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання. Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття. 

Станом на 2024 рік Україна посідає 18 місце у світовому рейтингу найсильніших армій Global Firepower, в той час, як у 2023 році країна посідала 15-те місце, а у 2022 році – 22-ге місце відповідно. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Росія цьогоріч посилила свою армію.  За його словами, чисельність військ Російської Федерації в Україні зросла на 100 тис. 

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Теги: Міноборони Китай військові навчання військові навчання армія США Пентагон

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