Сирійці мішками несуть гроші до банків

Сирійці з грошима штурмують банки, щоб обміняти їх на долари





На фотографіях з Дамаска видно, як люди несуть у банки гори банкнот, що знецінилися, іноді у великих сміттєвих пакетах. Про це пише німецьке видання Bild.

Інфляція в Сирії не піддається контролю вже багато років. Нинішній рівень цін досяг неймовірних величин: середнього місячного доходу в країні вистачає щонайбільше на 20 літрів бензину або 10 буханців хліба.

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Перед новим керівництвом Сирії стоїть складне завдання: стабілізувати економіку, мобілізувати міжнародну допомогу та відновити довіру до сирійської ліри. Наскільки і коли ситуацію вдасться вирішити, передбачити важко. Зараз жителі намагаються врятувати свої гроші та скупити іноземну валюту, переважно долари чи євро.

Башар Асад також, судячи з усього, мало довіряв лірі і мав у своєму розпорядженні іноземну валюту. Згідно з повідомленням Financial Times, Асад почав таємно зберігати долари США за кілька років до свого повалення і перевозив гроші до РФ літаками.

Раніше стало відомо, що Сирія може перейти на нову грошову одиницю. Лідер опозиційного угрупування «Хайят Тахрір аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулані зазначив, що після стабілізації поточної валюти буде здійснено перехід на нову грошову одиницю.