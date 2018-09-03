Американська армія отримала український радар



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США замовило українські радіолокатори в 2016 році

Управління контрактами міністерства оборони США отримало від українського державного підприємства СЗТФ «Прогрес» радіолокаційну станцію 3D для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє портал Defese Blog.

«Управління контрактами міністерства оборони США отримало від України радіолокаційну станцію 3D для протиповітряної оборони», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відправником вантажу було державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес».

Сама радіолокаційна станція типу 36Д6М1-1 призначена для виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей на середніх і малих висотах в умовах інтенсивного застосування противником активних та пасивних завад.

Станція також здатна з високою ефективністю виявляти цілі, що летять на великих висотах, і може використовуватися як автономно, так і у складі автоматизованих систем управління ППО/ВПС.

Зазначається, що раніше компанія ТОВ «КІТ», яка пов'язана з Росією, неодноразово пробувала завадити постачанню української радіологічної станції до Сполучених Штатів.