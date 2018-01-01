Американська компанія AT&T відмовилася від угоди із китайською Huawei Technologies

Угода мала допомогти китайським смартфонам вийти на ринок США

Гонконгське видання The South China Morning Post повідомило про те, що американський телекомунікаційний гігант AT&T відкликав угоду із провідною китайською компанією у сфері інформаційних технологій Huawei Technologies щодо просування смартфонів цієї компанії через свою дистриб’юторську мережу в США. Причиною такого кроку стали питання



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Угода мала допомогти китайським смартфонам вийти на ринок США

Гонконгське видання The South China Morning Post повідомило про те, що американський телекомунікаційний гігант AT&T відкликав угоду із провідною китайською компанією у сфері інформаційних технологій Huawei Technologies щодо просування смартфонів цієї компанії через свою дистриб’юторську мережу в США.

Причиною такого кроку стали питання безпеки – сама ж компанія Huawei Technologies іще в 2012 році була визнана загрозою національній безпеці США по результатам розслідування ініційованого американським Конгресом. AT&T планувала оголосити про партнерство із Huawei Technologies під час бізнес-форуму в Лас-Вегасі.

Спроба Huawei Technologies вийти на американський ринок через місцевого телекомунікаційного провайдера є виправданою адже в США абоненти купляють свої телефони разом із відповідними послугами провайдера. На минулому тижні уряд США заблокував спробу покупки китайською компанією фінансових переказів Ant Financial’s американської фірми MoneyGram за 1,2 млрд. доларів через питання національної безпеки.