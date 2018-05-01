Американська порноактириса подала на Трампа до суду

Стефані Кліффорд обурили звинувачення Трампа у шахрайстві

Акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка заявила раніше про статевий зв'язок з Дональдом Трампом, подала проти нього позов до федерального суду в Манхетені через те, що він назвав її заяви «шахрайством». Як повідомив телеканал CNN, йдеться про висловлювання Трампа у твітері щодо створення фотороботу



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Стефані Кліффорд та Дональд Трамп

Стефані Кліффорд обурили звинувачення Трампа у шахрайстві

Акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка заявила раніше про статевий зв'язок з Дональдом Трампом, подала проти нього позов до федерального суду в Манхетені через те, що він назвав її заяви «шахрайством».

Як повідомив телеканал CNN, йдеться про висловлювання Трампа у твітері щодо створення фотороботу нападника, який погрожував Кліффорд, якщо вона розповість пікантні деталі.

«Називаючи інцидент «шахрайством», твердження пана Трампа можна розуміти, що пані Кліффорд вигадала сам злочин та існування нападника, який їй загрожував», - наводить телеканал висловлювання адвоката актриси Майкла Авенатті.

При цьому, за словами юриста, обидва названі випадки є порушенням законодавства штату Нью-Йорк, а також багатьох інших штатів.

Адвокат також заявив, що Трамп таким чином, очевидно, мав намір звинуватити Кліффорд у брехні.

Нагадаємо, нещодавно порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували після інтимного зв'язку з Дональдом Трампом у 2006 році.

Стормі Деніелс подала в суд на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа.

У березні порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа.

Наприкінці квітня суд переніс розгляд позову порноактриси проти Трампа.

ЗМІ писали, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв'язок з політиком.

Джерело: Укрінформ