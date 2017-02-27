У США завершили голосування за номінантів на «Оскар»

Оголошенні номінацій відбудеться 23 січня

Американська академія кінематографічних наук і мистецтв заявила про закінчення голосування з відбору номінантів на премію «Оскар». Оголошенні номінацій відбудеться 23 січня. «Голосування по номінантам на Оскар завершується сьогодні. За кого ви будете вболівати 23 січня?»- сказано у Twitter академії. Фінальний відбір