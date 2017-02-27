У США завершили голосування за номінантів на «Оскар»
- Сьогодні, 14:15
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Оголошенні номінацій відбудеться 23 січня
Американська академія кінематографічних наук і мистецтв заявила про закінчення голосування з відбору номінантів на премію «Оскар». Оголошенні номінацій відбудеться 23 січня.
«Голосування по номінантам на Оскар завершується сьогодні. За кого ви будете вболівати 23 січня?»- сказано у Twitter академії.
Фінальний відбір переможців пройде 20-27 лютого.
4 березня відбудеться вручення «Оскарів».
До кіноакадемії США входять 6 тис. чоловік. Номінантів в окремих категоріях вибирають академіки відповідних підрозділів, а «Кращу картину року» вибирають всі члени академії.
За звання кращого фільму побореться 341 стрічка.
Нагадаємо, 7 січня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород престижної премії «Золотий глобус», під час якої визначилися кращі фільми і кращі актори минулого року.