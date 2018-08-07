Американські В-52 зробили обліт в Східно-Китайському морі



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Американські бомбардувальники В-52 зробили обліт в Східно-Китайському морі

Стратегічну авіацію супроводжували літаки протичовнової боротьби

На початку серпня 2018 року два американських стратегічних бомбардувальники В-52 робили обліт в Східно-Китайському морі. При цьому дані літаки супроводжували також два американських протичовнових літаки P-8 Poseidon.

Ресурс Global Security із посиланням на Індійсько-Тихоокеанське командування США повідомляє про те, що метою цього польоту було посилення взаємної сумісності і інтеграції сил. Відповідно до заяви обльот відбувався відповідно до міжнародної практики у міжнародному повітряному просторі.

Вважається, що два В-52 вилетіли із бази Барксдейл в Луїзіані, а після обльоту в Східно-Китайському морі приземлилися на базі Андерсен на Гуамі. Раніше уряд КНР засуджував подібні обльоти американської стратегічної авіації в прибережних морях східної Азії, називаючи такі кроки ризикованими.