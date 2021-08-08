  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Американські вчені запропонували лікувати коронавірус засобом від глистів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчені сподіваються подолати збудник коронавірусу - Американські вчені запропонували лікувати коронавірус засобом від глистів
    Вчені сподіваються подолати збудник коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Саліциланіліди здатні перешкодити коронавірусній інфекції проникати в клітини і боротися з цитокіновим штормом

    Коронавірус у світі продовжує активно розповсюджуватися. Американські вчені з’ясували, що засіб від глистів може стати перспективними ліками від Covid-19. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі ACS. Infectious Disease.

    Найімовірніше, саліціланілід впорається і з новими мутаціями Covid-19. Однак на людях його ще не тестували.

    «Вже 10−15 років відомо, що саліціланіліди ефективні проти певних вірусів. Однак зона дії зазвичай обмежена кишечником, також препарати можуть виявитися токсичними», – уточнили дослідники.

    Коли коронавірус почав поширюватися, вчені вирішили з’ясувати, наскільки саліціланіліди будуть ефективними проти SARS-CoV-2.

    Одне із з'єднань в ході дослідження виявилося найефективнішим. Воно заважало інфікуванню культур клітин. З'єднання знизило рівень інтерлейкіну-6, сигнального білка, який відомий як ключовий фактор запалення та зазвичай спостерігається на пізніх стадіях Covid-19.

    До слова, лікар розповів, як уникнути зараження коронавірусом через очі.

    Нагадаємо, станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Також за минулу добу госпіталізовано – 561 особа, летальних випадків – 10, одужало – 235 осіб.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американські вчені запропонували лікувати коронавірус засобом від глистів