Американські вчені запропонували лікувати коронавірус засобом від глистів

Саліциланіліди здатні перешкодити коронавірусній інфекції проникати в клітини і боротися з цитокіновим штормом

Коронавірус у світі продовжує активно розповсюджуватися. Американські вчені з’ясували, що засіб від глистів може стати перспективними ліками від Covid-19. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі ACS. Infectious Disease.

Найімовірніше, саліціланілід впорається і з новими мутаціями Covid-19. Однак на людях його ще не тестували.

«Вже 10−15 років відомо, що саліціланіліди ефективні проти певних вірусів. Однак зона дії зазвичай обмежена кишечником, також препарати можуть виявитися токсичними», – уточнили дослідники.

Коли коронавірус почав поширюватися, вчені вирішили з’ясувати, наскільки саліціланіліди будуть ефективними проти SARS-CoV-2.

Одне із з'єднань в ході дослідження виявилося найефективнішим. Воно заважало інфікуванню культур клітин. З'єднання знизило рівень інтерлейкіну-6, сигнального білка, який відомий як ключовий фактор запалення та зазвичай спостерігається на пізніх стадіях Covid-19.

До слова, лікар розповів, як уникнути зараження коронавірусом через очі.

Нагадаємо, станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Також за минулу добу госпіталізовано – 561 особа, летальних випадків – 10, одужало – 235 осіб.

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