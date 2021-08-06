Нова хвиля пандемії. Ситуація у «вакцинованому» Ізраїлі різко погіршується

Вже четверту добу показник заражень в Ізраїлі перевищує 3000

За минулу добу, 5 серпня, в Ізраїлі офіційно підтвердили 3843 нових випадків зараження коронавірусом, а з півночі до 8 ранку – ще 820. Такі дані публікує ізраїльське видання vesty.co.il з посиланням на міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що вранці 5 серпня повідомлялося про 3421 випадок зараження, вранці 4 серпня – про 3280 випадків зараження, вранці 3 серпня – про 3818, а вранці 2 серпня – про 2114. Таким чином вже четверту добу добовий показник заражень перевищує 3000 і наближається до 4000.

Частка позитивних аналізів на коронавірус знову підвищилася – з 3,28 до 3,79%.

В даний час в медичних центрах проходять лікування 477 пацієнтів, тоді як вранці 5 серпня повідомлялося про 460. Число тяжкохворих за добу збільшилося з 241 до 253 (+12). За добу померли шестеро пацієнтів. Число жертв коронавірусу досягло 6509.

В активній фазі захворювання знаходяться 27,525 ізраїльтян. Вранці 5 серпня їх було 25,463, вранці 4 серпня – 24, 076, а вранці 3 серпня – 22, 345.

Раніше повідомлялося, що «вакцинований» Ізраїль накрив новий спалах коронавірусу.

Через появу штаму «Дельта» з 8 серпня в Ізраїлі будуть діяти нові карантинні обмеження: рекомендована вакцинація, зменшення соціальних контактів та робота з дому. А з вересня навіть можливий повний локдаун.

До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.

Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.