Штам «Дельта» загрожує вагітним – медики

Упродовж останніх тижнів у Нідерландах зросла кількість госпіталізацій із коронавірусною інфекцією вагітних жінок, котрі не були вакциновані

Штам коронавірусу «Дельта» є найбільш небезпечним для вагітних жінок. Таку думку висловила професорка акушерства з нідерландського Утрехта Кітті Блуменкамп (UMC Utrecht). Про це повідомляє видання AD з посиланням на коментар медиків, котрі працюють у лікарнях Утрехта.

У нідерландському місті, як вказують фахівці, впродовж останніх тижнів зросла кількість госпіталізацій з коронавірусною інфекцією вагітних жінок, котрі не були вакциновані. У них діагностовано складний перебіг хвороби. Лікарі описують пацієнток як «молодих, струнких, білих жінок без Covid-щеплень».

Ці жінки не вакциновані, а також не мають будь-яких супутніх захворювань, однак, вони важко хворіють на Covid-19.

Професорка додала, що вагітні жінки повинні самі вирішувати, хочуть вони вакцинуватися чи ні. Проте вони повинні бути добре поінформовані та усвідомлювати наслідки відмови від вакцинації. Після пологів жінка може перебувати на апараті штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії. Зокрема, в Утрехті минулого тижня було четверо вагітних жінок з коронавірусною інфекцією.

Подібна ситуація спостерігається й у Великій Британії – там 99% вагітних жінок з Covid-19 не мали щеплення.

З травня у Нідерландах рекомендують всім вагітним жінкам робити щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, які були визнані безпечними та ефективними.

Окрім цього, країна з 8 серпня запроваджує штраф у 95 євро для мандрівників, які не мають доказів повної вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

Тим часом штам «Дельта» шириться Україною. Цей різновид коронавірусу поширюється швидше, ніж інші штами, та більше уражає молодь.

Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».