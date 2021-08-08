Науковець розповів про вплив коронавірусу на зір

Прогресування короткозорості, крововилив в око – офтальмолог

Через місяць після коронавірусу у людей може статися крововилив на очне дно. Серед інших наслідків Covid-19 кон’юнктивіт і прогресування короткозорості. Про це розповів журналісту доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л. Шупика Сергій Риков, – повідомляє УНН.

«Коронавірус дуже вплинув на зір, про це пишуть всі наукові співробітники світу. Я маю гіркий досвід, я сам перехворів і перші симптоми це коли підвищується температура, починають хворіти очні м’язи. Просто, коли ви повертаєте очі в право наліво і вгору-вниз з’являється різкий біль, з’являється кон’юнктивіт. Слизова оболонка ока часто буває вхідними воротами коронавірусу», – розповів Риков.

За його словами, існує ряд сльозозамінників, які можна капати.

«Антибіотики можна капати, звичайно це не вб’є вірус, це просто зменшить концентрацію вірусу. Значить буде менше клінічних проявів важких. Звичайно ж прогресування короткозорості чітко зазначене в англійському офтальмологічному журналі. І через місяць після коронавірусу ми відзначили дуже багато крововиливів на очне дно, в основному це люди після 40 років, ті, які мають гіпертонічну хворобу і хворіють на цукровий діабет. Тому ось цій групі ризику потрібно звернути особливу увагу», – сказав Риков.

Сергій Риков нагадав, що до 50% короткозорих людей, які перенесли Covid-19, стикаються з погіршенням зору.

До слова, лікар розповів, як уникнути зараження коронавірусом через очі.

Нагадаємо, станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Також за минулу добу госпіталізовано – 561 особа, летальних випадків – 10, одужало – 235 осіб.