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    Минулої доби в Україні зафіксували 619 нових випадків коронавірусу, померли 10 осіб

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    Минулої доби в Україні шпиталізували 561 особу - Минулої доби в Україні зафіксували 619 нових випадків коронавірусу, померли 10 осіб

    Минулої доби в Україні шпиталізували 561 особу

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській області

    Станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 561 особа;
    • летальних випадків – 10;
    • одужало – 235 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18276 осіб,
    • методом ІФА – 2923 особи,
    • експрес-тестами – 11890 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2259151 особа;
    • одужало – 2190921 особа;
    • летальних випадків – 53095;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11528091.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксували 619 нових випадків коронавірусу, померли 10 осіб