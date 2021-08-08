Минулої доби в Україні зафіксували 619 нових випадків коронавірусу, померли 10 осіб
Минулої доби в Україні шпиталізували 561 особу
Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській області
Станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 561 особа;
- летальних випадків – 10;
- одужало – 235 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18276 осіб,
- методом ІФА – 2923 особи,
- експрес-тестами – 11890 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2259151 особа;
- одужало – 2190921 особа;
- летальних випадків – 53095;
- проведено ПЛР-тестувань – 11528091.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.