Минулої доби в Україні зафіксували 619 нових випадків коронавірусу, померли 10 осіб

Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській області

Станом на 8 серпня, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 561 особа;

летальних випадків – 10;

одужало – 235 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18276 осіб,

методом ІФА – 2923 особи,

експрес-тестами – 11890 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2259151 особа;

одужало – 2190921 особа;

летальних випадків – 53095;

проведено ПЛР-тестувань – 11528091.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.