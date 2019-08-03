Американські ЗМІ оприлюднили деталі телефонної розмови Путіна з Трампом



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Путін і Трамп обговорювали той факт, що найближчими місяцями має з'явитися новий посол Фото Телеканал 24

Путін і Трамп обговорювали той факт, що найближчими місяцями має з'явитися новий посол

Президент США Дональд Трамп зателефонував своєму російському колезі цього тижня після того, як побачив карту поширення лісових пожеж у Сибіру. Про це пише CNN з посиланням на чиновників адміністрації Трампа.

«Але їхня розмова також призвела до обговорення необхідності нового посла США в Росії, сказали два чиновники, оскільки очікується, що нинішній посланець Джон Хантсман скоро піде з посади», - сказано в матеріалі.

За інформацією джерела в посольстві, Хантсман та його дружина протягом останніх місяців відвідували прощальний обід з колегами-дипломатами та іншими людьми, готуючись виїхати з країни. Хоча Путін і Трамп обговорювали той факт, що найближчими місяцями має з'явитися новий посол, вони не згадували жодних імен можливих замін, кажуть джерела.

За словами чиновників, це був досить швидкий телефонний дзвінок, і обидва лідери не обговорювали припинення ракетного договору або нові санкції проти Росії за хіматаку в Британії. Трамп заявив журналістам у четвер, що з Путіним мав "добру розмову, коротку розмову, але добру розмову".

Ні американська, ні російська заява не згадували про обговорення санкцій, але в Кремлі підкреслили, що Путін розцінив пропозицію Трампа про допомогу з пожежами як запоруку того, що в майбутньому між Москвою і Вашингтоном "можуть бути відновлені повноформатні відносини".