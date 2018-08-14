Анкара вже хоче шукати компроміси із РФ по Сирії



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Мевлют Чевушоглу заявив про те, що необхідно розрізняти терористів, повстанців і мирних жителів

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чевушоглу заявив про те, що Анкара налаштована на пошук компромісу із РФ по ситуації в сирійській провінції Ідліб, яка на сьогодні контролюється повстанцями. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Минулого тижня війська Башара Асада, які підтримує Кремль, нанесли по провінції низку авіаударів, які розглядають як початок можливого широкого наступу на останню твердиню повстанців в Сирії.

Мевлют Чевушоглу заявив про те, що необхідно розрізняти терористів, повстанців і мирних жителів. Всього в Ідлібі на сьогодні сконцентровано до 3 млн. цивільних осіб. При цьому глава МЗС Туреччини погодився із тим, що треба «виявляти терористів, а потім їх знищувати».

Із іншого боку, широкомасштабні бомбардування можуть привести до різанини і смертей серед цивільних. Мевлют Чевушоглу відзначив те, що повстанці і мирні жителі також відчувають на собі «негативні наслідки діяльності терористів».