Антикорупційна прокуратура передала справу Мартиненка до суду

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Колишній нардеп Микола Мартиненко

Нардеп обвинувачується у заволодінні чужим майном, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за наслідками досудового розслідування НАБУ направила до суду у обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації, повідомляє САП у Facebook.

«Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації)», - йдеться у повідомленні.



Зокрема, за інформацією САП, Мартиненку М.В. та Василькову В.О. інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання для вказаного підприємства від чеської компанії SKODA JS та укладенні і виконанні контракту між SKODA JS і компанією BRADCREST INVESTMENTS SA, на загальну суму 6 400 777 євро.



Окрім того, Мартиненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокін О.Г. та Богданець В.І. обвинувачуються у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» в розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» №70/13 через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.



У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще 4 фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався було затримано та обрано запобіжний захід, досудове розслідування триває.

Як відомо, Микола Мартиненко раніше заявляв, що вважає справу НАБУ проти нього політично вмотивованою. Він став єдиним депутатом Верховної Ради, який ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського мандату, аби як звичайний громадянин спростувати звинувачення на свою адресу. «Але НАБУ вирішило використати це в політичній боротьбі та для власного піару. «Малювало» справу більше двох років. Проте вона розвалиться в будь-якому суді», - відзначив екс-депутат.

Він збирається притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних до фальсифікацій звинувачень на його адресу. В прес-службі колишнього депутата нагадали про розпочате розслідування проти керівника детективів НАБУ Калужинського, який намагався фальсифікувати свідчення проти Мартиненка.