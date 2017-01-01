У НАБУ назвали проект закону щодо контролю над відомством планом знищення Бюро

У НАБУ закликали депутатів натомість якнайшвидше ухвалити рішення щодо створення Антикорупційного суду

У НАБУ розкритикували законопроект, який дозволить парламенту встановити контроль над Бюро Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро. [READ_MORE] У відомстві нагадали, що вчора до Ради внесли законопроект №7362, яким хочуть встановити контроль парламенту над роботою Бюро. На думку НАБУ, цей проект закону повністю



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У НАБУ закликали депутатів натомість якнайшвидше ухвалити рішення щодо створення Антикорупційного суду

У НАБУ розкритикували законопроект, який дозволить парламенту встановити контроль над Бюро

Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро.

У відомстві нагадали, що вчора до Ради внесли законопроект №7362, яким хочуть встановити контроль парламенту над роботою Бюро. На думку НАБУ, цей проект закону повністю знищує гарантії незалежності відомства. Згодом стало відомо, що законопроект про «вбивство» НАБУ знято з порядку денного.

Зокрема, він спрощує процедуру звільнення глави НАБУ та САП шляхом висловлення йому недовіри простою більшістю голосів у парламенті.

«Переконані, зазначені кроки є частиною великого плану, який увійшов в активну фазу минулого тижня, головною метою якого є знищення НАБУ і САП, блокування розслідувань щодо топ-посадовців та звільнення топ-корупціонерів від відповідальності», - наголосили у Бюро.

У НАБУ закликали депутатів натомість якнайшвидше ухвалити рішення щодо створення Антикорупційного суду та надання Бюро права на автономне прослуховування.

Як стало відомо 7 грудня, Порошенко протягом тижня внесе у Раду законопроект про антикорупційний суд.

Нагадаємо, Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру у перешкоджанні НАБУ.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»