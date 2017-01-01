Законопроект про «вбивство» НАБУ знято з порядку денного, - нардеп

Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362

Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм в facebook. Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362, повідомив він. «Вони



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Співробітники НАБУ

Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362

Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм в facebook.

Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362, повідомив він.

«Вони відступили. Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення глави НАБУ, САП і членів НАЗК знято з порядку денного і НЕ буде розглядатися Верховною Радою», - написав Найєм.

«Коли-небудь події цієї ночі увійдуть до підручників історії. Зараз просто повірте на слово: тверезість окремих політиків, реакція громадськості, ЗМІ та особисті контакти безлічі активістів в міжнародних організаціях зіграли не останню роль у цій історії», - додав він.

Як повідомлялося, проект Закону України № 7362 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю» Верховна Рада планувала розглянути 7 грудня.

У разі прийняття цього документа, антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, що означало б згортання в Україні антикорупційної реформи.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня депутати Верховної Ради голосуватимуть за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник визнав, що його можуть звільнити найближчим часом. Про це він заявив 6 грудня у Вашингтоні на закритті Глобального форуму з повернення активів.

Нагадаємо, голови фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак внесли у Верховну Раду законопроект, згідно з яким парламент наділяють правом звільняти директора НАБУ.

Проект закону №7362 від 6 грудня оприлюднено на сайті парламенту.

У законопроекті також йдеться про право парламенту звільняти голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і його заступників, а також директора Державного бюро розслідувань.