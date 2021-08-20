Антикорупційний суд викликав Януковича з сином на засідання

НАБУ і САП розслідують справу про заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання службовим становищем

Вищий антикорупційний суд викликав колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра для обрання запобіжного заходу. Вони повинні з'явитися 27 і 25 серпня відповідно. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На ці дати заплановано засідання ВАКС, де буде розглянуто запобіжний захід щодо Віктора Януковича та його сина Олександра. НАБУ і Спеціалізована прокуратура подали клопотання про утримання їх під вартою.

Нагадаємо, НАБУ і САП розслідують справу про заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання службовим становищем. Дії колишнього президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, його сина – за ч. 5 Ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначимо, у березні суд залишив у силі рішення про заочний арешт Януковича у справі про захоплення державної влади.

У січні 2019 року його визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Екс-президент-втікач переховується в Росії.

Нещодавно Янукович написав листа українцям і розказав, з чого почалися всі біди.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.